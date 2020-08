. Unper comunicare al club la propria intenzione di lasciare e di volerlo fare gratis, avvalendosi della clausola numero 24 nel contratto che permetterebbe al giocatore di risolvere unilateralmente il contratto, ma solo entro la prima metà di giugno. "Per mezzo di questo documento io, Lionel Andrés Messi Cuccittini, sollecito che si proceda alla risoluzione del contratto della prestazione lavorativa che svolgo attualmente nel suo distinto club".che sembrava destinato a durare per sempre e che invece ora, proprio come molti connubi, rischia di concludersi per vie legali. M- Il termine emerso nella serata di ieri ha generato confusione in mezzo mondo, una parola inusuale per gran parte del globo e che. D'altronde, si tratta di uno strumento che resta molto utilizzato soprattutto in Spagna. Il burofax è una. Un tempo utilizzato solo via fax, ora si svolge anche online con tempi rapidi, entro le 24 ore, ma passando sempre dalla gestione di un ufficio postale. Perché?, come per esempio documento che possano incoraggiare l'avvio di azioni legali: spiegato il motivo per cui Messi ha scelto questo veicolo per comunicare al Barcellona la propria volontà.- Una modalità legittima dal punto di vista formale, che tuttavia non è stata proprio digerita dal mondo blaugrana. Se è vero che il principale bersaglio dei tifosi culés è il presidenteper la gestione della vicenda Messi e non solo, a tal punto da invocare le sue dimissioni, è altrettanto vero che i fan non hanno risparmiato alla Pulce la sua dose di rimproveri e insulti. I tifosi che si sono radunati nella notte davanti al Camp Nou e quelli sui social non si spiegano come dopo 20 anni Messi abbia scelto una sterile comunicazione postale per recidere il rapporto: freddo, distaccato. "". E' questo uno dei termini che circolano con più frequenza sui social vicini al mondo Barça, assieme ad altri più pesanti come "". Emblematico in questo senso, il video di un tifoso diventato virale sui social e accolto da molti come manifesto del pensiero blaugrana: il ragazzo, in lacrime, grida "- in riferimento alle costose cure sostenute dal Barcellona per la disfunzione ormonale di cui soffriva Leo fin da bambino -.. Ti auguriamo che ti vada tutto male, non ti perdoneremo mai". Il modo peggiore per chiudere una delle storie d'amore e appartenenza più uniche del mondo del calcio.@Albri_Fede90