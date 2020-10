Dalla Spagna arriva un'indiscrezione su un clamoroso giro di mercato: la Juventus sarebbe disposta a vendere Dybala al Real Madrid per arrivare a Salah del Liverpool. Lo riporta Don Balon, secondo il quale i bianconeri aprirebbero all'addio dell'argentino per 100 milioni, pronti poi ad essere girati per l'egiziano dei Reds.