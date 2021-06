La radio spagnola Onda Cero ha raccontato che Alvaro Odriozola, terzino del Real Madrid, non farebbe parte del progetto di Carlo Ancelotti, e dopo aver parlato con il club avrebbe deciso di lasciare la Spagna per giocarsi le sue possibilità in Italia. Le opzioni sul tavolo sarebbero due: Milan e Inter , infatti, sono le due squadre interessate all'ex terzino del Bayern Monaco.