Ivan Fresneda è uno dei gioiellini della Liga in Spagna che fanno gola a tantissimi club d'Europa. Nel suo contratto con il Valladolid c'è una clausola rescissoria da 40 milioni che però si potrebbe rivedere al ribasso in caso di retrocessione nella Serie B spagnola. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica sul classe 2004 hanno messo gli occhi 5 club fra cui ci sono anche i due club italiani Milan e Juve. La concorrenza è però agguerrita con Arsenal, Borussia Dortmund e Newcastle in prima fila.