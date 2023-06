Ilsi è già mosso per l'arrivo di Mateo Kovacic dal Chelsea, un acquisto che prepara il terreno per l'addio ventilato da tempo di, ormai pronto ad essere annunciato come nuovo giocatore del Barcellona.Secondo Mundo Deportivo, Gundogan, che sarà svincolato da qualche giorno, avrebbe addirittura già firmato il contratto che lo legherà ai catalani a Monaco, sancendo così un accordo fino al 2025 con opzione per un anno ulteriore (2026) automatica se nella stagione 2024-25 giocherà più della metà delle partite a disposizione.Per registrare Gundogan il Barcellona dovrà vendere: in uscita ci sono Ferran Torres, Ansu Fati e l'ormai ex Lecce Samuel Umtiti, rientrato alla base. Per i primi due si attendono offerte dalla Premier League, mentre il terzo è tentato dall'Arabia ma ha in mano anche qualcosa da Lione e uno spiraglio per un ritorno in Italia, in una piazza diversa da quella salentina.