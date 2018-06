Massimiliano Allegri può lasciare la Juve. A dirlo è As, che spiega anche il motivo per cui il tecnico potrebbe salutare i bianconeri. Ci sarebbe, infatti, un accordo non scritto con il club, un patto tra gentiluomini che lega Allegri e la dirigenza della Juve, secondo il quale l'allenatore livornese verrà fatto partire in caso di un'offerta irrinunciabile al di fuori dei confini nazionali, com'è appunto quella del Real Madrid.