Secondo quanto riportato da Radio Marca la principale motivazione che ha spinto Achraf Hakimi a dire addio a titolo definitivo al Real Madrid (e sposare il progetto dell'Inter) è stato Zinedine Zidane. L'allenatore delle Merengues, infatti, non ha mai parlato con il giocatore, né mostrato interesse per lui e per un suo ritorno in Spagna negli ultimi due anni. Anzi ha più volte ribadito di vederlo bene in Bundesliga.