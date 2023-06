La posizione del centrocampista ivoriano ex Atalanta e Milanal Barcellona non è quasi mai stata salda al 100%; Xavi lo ha convinto con varie telefonate ad accettare la sua corte, ma l'impiego non è mai stato costante e adesso, a un anno dal suo approdo in Catalogna,Secondo Jijantes, si tratta di, quarto club arabo del fondo PIF che ha appena accolto il portiere senegalese Edouard Mendy dal Chelsea.Proprio il Chelsea, secondo Relevo, sarebbe una, che comunque ha tra le sueper non considerare fallimentare la propria scelta di carriera. Un anno, del resto, è poco per considerare chiusa un'esperienza, specie se non ha dato i frutti sperati al momento dell'arrivo. I Blues, dal canto loro, hanno appena cedutoal Manchester City,all'Al-Ittihad e a breve anche Loftus-Cheek al Milan , dunque sono alla ricerca del partner ideale di Enzo Fernandez al centro della mediana.Con l'eventuale uscita di Kessié, il Barcellona potrebbe fiondarsi su un altro centrocampista dopo l'arrivo di Gundogan dal Manchester City. La priorità è un metronomo, dato che Sergio Busquets ha lasciato dopo tanti anni e oltre 700 partite, e i nomi più caldi giocano entrambi in Italia: uno è quelcervello dell'Inter che ha messo a sua volta in stand-by l'offerta dell'Al-Nassr con ogni probabilità per aspettare e valutare attentamente questo incastro, l'altro è, conteso anche dall'Atletico Madrid, per il quale già a gennaio era stata lanciata un'offensiva respinta dallache adesso chiede 25-30 milioni per privarsi del marocchino. Come da qualche anno a questa parte, il volto del Barcellona si prepara a cambiare i propri connotati alla ricerca dell'apertura del prossimo ciclo vincente.