Anche in Spagna si parla del caso Icardi e Marca svela un retroscena di mercato sull'attaccante dell'Inter. In passato il Real Madrid ha pensato di presentare un'offerta per l'argentino, ma Florentino Perez non era convinto per la forte e spesso invadente personalità di Wanda Nara, moglie e agente del numero 9 nerazzurro.