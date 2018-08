A Old Trafford il nodo da risolvere si chiama sempre Paul. La tensione tra il centrocampista francese e l’allenatore del Manchester United José Mourinho ha raggiunto il livello di guardia, e l’ipotesi di un trasferimento del giocatore rimane sempre viva. Alla finestra per l’ex Juve c’è il, che lo ha identificato come uno dei principali obiettivi per la mediana di Valverde. I blaugrana continuano a sognare. Secondo Don Balón, Pogba può spingere per lasciare l’Inghilterra in questa estate. Il mercato in entrata in Premier League è chiuso, ma entro il 31 agosto il campione del mondo ha la possibilità di trasferirsi al Camp Non e non solo: già, perché come riporta il sito spagnolo, su Paul si sta muovendo anche il Real Madrid.