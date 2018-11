Il Barcellona ha incontrato Neymar. Come riporta La Porteria, programma in onda sulla tv catalana Betevé, André Cury, collaboratore del Barcellona per quanto riguarda i calciatori i sudamericani, ha incontrato il padre del numero 10 del Paris Saint-Germain, a Londra, per parlare del ritorno di O'Ney.



Secondo la tv catalana, Neymar può liberarsi dal PSG per "soli" 200 milioni di euro, 22 in meno rispetto a quelli sborsati dai francesi per strapparlo al Barcellona nel 2017. Il Barça ci prova. E si muove.