Ivan Rakitic è assolutamente un obiettivo dell'Inter per la prossima stagione. L'idea dell'amministratore delegato area sport Beppe Marotta è di arricchire il bagaglio tecnico e di esperienza della squadra in una zona del campo fondamentale e in cui nessuno, da Brozovic fino a Nainggolan passando per Vecino, può ritenersi certo della conferma per la prossima stagione. ll nazionale croato viene considerato come l'alternativa più facile da raggiungere rispetto al connazionale Luka Modric e da Barcellona arrivano aggiornamenti importanti.



NESSUN RICATTO - Secondo il quotidiano Sport, molto vicino alle vicende dei blaugrana, la posizione del club nei confronti di Rakitic è molto chiara: il giocatore non viene ritenuto incedibile, alla luce delle buone indicazioni fornite dal brasiliano Arthur già in questa stagione e dell'approdo a luglio della stella de Jong dall'Ajax. Per non meno di 50 milioni di euro, l'ex giocatore di Schalke 04 e Siviglia non sarà liberato, in virtù di un contratto che scade a giugno 2021 e sul quale la linea del Barça è altrettanto netta. Nessun prolungamento in vista, nessun aumento di ingaggio pur di trattenere un giocatore importante, che ha contribuito ai recenti successi di Messi e compagni, ma che ha appena compiuto 31 anni e non può fisiologicamente rappresentare il futuro a lungo termine.