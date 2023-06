Il Barcellona non può pagare Samuel Umtiti, tornato dal prestito al Lecce e con un contratto fino al 2026: lo assicura Mundo Deportivo, che sottolinea come i blaugrana, per poter iscrivere Ilkay Gundogan, stiano cercando in tutti i modi di sbarazzarsi del francese, sul tavolo anche l'ipotesi rescissione ma il difensore non intende però fare ulteriori concessioni ai catalani dopo aver rinunciato al 10% dell'ingaggio con l'ultimo rinnovo