Un centrocampista che dia fisicità e gol al centrocampo del Barcellona, la missione per la dirigenza catalana è fissata e gli occhi sono puntati in Italia: o meglio, in questo momento in Russia, dove si sta disputando il Mondiale e dove si sta mettendo ulteriormente in luce Sergej Milinkovic-Savic. E' proprio il serbo della Lazio il nuovo obiettivo dei blaugrana, un nome non completamente nuovo dalle parti del Camp Nou: come rivelato da Mundo Deportivo infatti, più volte nel corso della stagione gli emissari del Barça hanno spiato Milinkovic, che ha incassato non solo il gradimento degli scout ma anche dell'area tecnica e in particolare di Ernesto Valverde.



ASTA - Non spaventa la valutazione astronomica fatta da Lotito (120-150 milioni di euro), non spaventa neanche la concorrenza di tanti top club europei: Manchester United, City e Chelsea, ma soprattutto il Real Madrid e la Juventus, le due squadre che hanno mostrato il maggior interesse. La Lazio, nella figura del ds Tare, ha recentemente ribadito la volontà di trattenerlo, ma è pronta a scatenarsi un'infuocata asta internazionale per Milinkovic: non resta che attendere la fine di un Mondiale che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.