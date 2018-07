Karim Benzema al Napoli. Continuano i rumors sul possibile trasferimento dell'attaccante francese alla corte di Carlo Ancelotti. Cadena Ser ha rilanciato ieri la notizia aggiungendo: "Il Napoli insiste con Benzema, i contatti sono continui, il club partenopeo chiama tutti i giorni per cercare di convincere il Real a cedere l’attaccante francese. È una situazione che discende direttamente dall’addio di Ronaldo: con il portoghese in squadra, un attaccante come Benzema era perfetto, poteva giocare da numero dieci, sfruttando il suo movimento per aprire il campo a CR7. Ora il Madrid cerca un centravanti diverso, un vero goleador”.