Il Real Madrid piomba su Dusan Vlahovic. La notizia arriva dalla Spagna, ed è AS a riportarla. Secondo il sito spagnolo, i problemi economici della Juventus e le ultime sanzioni a cui è stata sottoposta dai tribunali sportivi, hanno portato la Vecchia Signora alla necessità di ridurre costi e budget, e quindi all'esigenza di ascoltare offerte per i pezzi pregiati della rosa. Come AS ha appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la Juve ha trattato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice della Premier League, presumibilmente il Manchester United, nell'ultimo mercato invernale. Il prezzo sul quale bianconeri e Red Devils stavano trattando era compreso in un range che andava dai 100 ai 120 milioni di euro. Quando le discussioni stavano per concludersi e il trasferimento doveva essere consumato, l'agente dell'attaccante serbo ha bloccato tutto.



In questo contesto, sempre secondo AS, il Real Madrid rimane attento alla situazione del serbo, conscio della possibilità di ingaggiarlo, alla luce della necessità della Juve di cederlo. Molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare il Real Madrid con Karim Benzema al termine di questa stagione, e da quali saranno le possibilità per i Blancos di fiondarsi su Kylian Mbappé e Erling Haaland, i due principali obiettivi di Florentino Perez. Vlahovic è sul terzo gradino del podio, ma è ufficialmente nel mirino del Real Madrid.