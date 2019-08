Il Napoli da settimane, se non di più, sogna James Rodriguez. Il colombiano ha acceso tifosi e non, che ora lo aspettano. Ma dalla Spagna arriva una notizia che può freddare entusiasmi e aspettative del popolo azzurro: Zinedine Zidane ha cambiato idea sul colombiano.



Prorprio così. Il Napoli in queste settimane di attesa ha sempre fatto leva, oltre che sulla volontà del giocatore, sulle idee di Zidane e del Real stesso, che non ha mai considerato James come parte integrante del progetto dei Blancos 2019/2020. Ma, secondo quanto riferito da Cadena Cope, sempre ben informato sugli affari in casa Madrid, Florentino Perez avrebbe deciso di togliere James dal mercato. Prestito con riscatto o meno, trasferimento a titolo definitivo o altro: stop, il colombiano resta a Madrid. Un provvedimento che può essere frutto dell'infortunio di Asensio e delle difficoltà per Neymar, che sembra sempre più vicino al Barcellona. Un fulmine a ciel sereno per il collega De Laurentiis, che ha sempre sperato di strappare El Bandido in prestito.