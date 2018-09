E' l'uomo dei gol pesanti Patrick Cutrone, una risorsa indispensabile per il Milan di Gattuso. La sua media realizzativa, una rete ogni 142 minuti, non è passata inosservata tanto che diversi club di primo livello, come il Borussia Dortmund, avevano mosso dei passi concreti in estate.



CI PENSA IL REAL MADRID - Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, Julen Lopetegui avrebbe chiesto un nuovo centravanti al presidente Florentino Perez in vista della sessione invernale di calciomercato. Il profilo indicato sarebbe proprio quello di Cutrone, un attaccante che l'attuale tecnico dei blancos aveva già segnalato alla sua ex squadra, il Porto, tra il 2014 ed il 2016. Il Milan sul classe 1998 ha le idee piuttosto chiare e il rinnovo con adeguamento del contratto ne certifica l'incedibilità.