La Juventus ha i radar accesi sul profilo di Joao Cancelo, che non è stato riscattato dall'Inter nei confronti del Valencia. Secondo quanto riportato in Spagna da Plaza Deportiva, i Murcielagos hanno necessità di fare cassa e recuperare almeno 45 milioni di euro entro il 30 giugno con la cessione del terzino, di Rodrigo Moreno e di Simone Zaza. I bianconeri si sono attivati per Cancelo e sono pronti per mettere un'ingente cifra sul piatto per assicurarselo, a discapito dei nerazzurri.