Dopo le parole di ieri di Zinedine Zidane, oggi Marca e As, i due quotidiani più vicini al Real Madrid, aprono con il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo alle Merengues. Secondo As, i contatti tra CR7 e i blancos vanno avanti da diversi mesi, le tante critiche al portoghese dopo l'eliminazione della Juventus in Champions League e l'alto ingaggio che percepisce in bianconero (unito al solo anno di contratto rimanente) possono facilitare il suo clamoroso ritorno nella capitale spagnola.