Lautaro al Barcellona, in Spagna sono sempre più convinti. Come scrive Sport in prima pagina, i blaugrana e i nerazzurri stanno per trovare l’accordo: 60 milioni di euro all’Inter più due giocatori, uno è Vidal l’altro uno tra Semedo ed Emerson. Lautaro, nel frattempo, ha già dato il suo ok per un contratto quadriennale.