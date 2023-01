Il Real Madrid sta programmando un'ennesima rivoluzione in fascia con Ferland Mendy che non convince i vertici delle Merengues ed è pronto ad essere ceduto in estate. Secondo la stampa spagnola la richiesta è molto alta, non meno di 60 milioni, ma interessati al giocatore (non a queste cifre ndr.) ci sono oltre al Manchester City anche Inter e Juventus.