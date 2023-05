La stagione del Real Madrid si è virtualmente già conclusa con l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Manchester City e a Valdebebas è tempo di bilanci e programmazione. Il futuro di Carlo Ancelotti è indubbiamente quello che più ha catturato l'attenzione dei media assieme al probabile arrivo di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund, ma tengono banco anche i tanti contratti in scadenza. Per chi va verso il rinnovo come Luka Modric e Toni Kroos, c'è chi invece si avvicina alla conclusione dell'avventura in blanco: Marco Asensio e Dani Ceballos sono a rischio, ma ad allontanarsi dal Real è anche Nacho Fernandez. E per il polivalente difensore classe '90, impiegato negli anni indifferentemente al centro o come laterale sia a destra che ha sinistra, si possono aprire le porte della Serie A.



BLITZ INTER - A fiutare il possibile affare a parametro zero infatti c'è l'Inter. I nerazzurri, riferisce Marca, hanno avviato i contatti con Nacho Fernandez e ora attendono la sua decisione. D'altronde il difensore spagnolo non è soddisfatto della proposta di rinnovo presentata dal Real (contratto annuale con opzione per il secondo anno), vuole sentirsi valorizzato ed essere più che una semplice riserva di lusso. L'Inter, che in estate perderà Milan Skriniar a zero, può offrirgli maggiore spazio e, secondo il quotidiano iberico, si è mossa attivamente: già lo scorso marzo, si legge, i vertici del club italiano hanno compiuto un blitz a Madrid per convincere il giocatore, che non ha ancora comunicato la sua decisione ai vertici dei blancos.