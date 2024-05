Dalla Spagna, Inter su Ferran Torres: c'è il gradimento di Inzaghi

24 minuti fa



El Nacional riporta un nuovo nome per il mercato dell'Inter: si tratta di Ferran Torres, che dopo un ottimo momento di forma ha perso progressivamente la maglia da titolare nella formazione di Xavi Hernandez, dove è stato scavalcato nelle gerarchie da Raphinha e Lamine Yamal. Il Barcellona è consapevole che servirà fare cessioni per poter operare sul mercato in estate e il profilo del 24enne esterno offensivo è uno dei nomi maggiormente sacrificabili.



La valutazione fatta da Laporta, a differenza dei mesi precedenti, è scesa a 45 milioni di euro. Ferran Torres sembra essere un nome molto gradito a Simone Inzaghi, per via della sua capacità di giocare in diverse posizioni d'attacco.