Al Camp Nou è stato uno dei migliori in campo nel match contro l'Inter e quando uno gioca bene dalle parti di Barcellona non passa inosservato. Secondo Sport, i blaugrana sono rimasti affascinati da Stefano Sensi e potrebbero chiedere informazioni ai neroazzurri e all'agente dell'ex Sassuolo per portarlo in Catalogna la prossima estate.