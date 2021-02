Come racconta As, tra Isco e Zidane è ‘divorzio totale’. Ieri sera il Real Madrid ha giocato contro il Getafe (battuto 2-0 grazie ai gol di Benzema e Mendy) e nonostante i tantissimi assenti, Isco è rimasto ancora una volta in panchina, ad osservare deluso i suoi compagni di squadra. Il rapporto tra giocatore e tecnico è ai minimi termini, allo spagnolo non è andata giù quest’ultima umiliazione e la cessione estiva sembra ormai cosa certa nel caso di permanenza del francese. La Juventus resta alla finestra, estimatrice della qualità di Isco.