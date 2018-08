Marcelo può lasciare i Blancos per ritrovare Cristiano Ronaldo a Torino, con la maglia bianconera. La Juventus è in agguato, come riporta As dalla Spagna, ed è pronta a sferrare l'assalto nel momento in cui Alex Sandro dovesse decidere di lasciare Torino verso il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano spagnolo, però, la dirigenza spagnola non appare preoccupata per il futuro del laterale brasiliano. Marcelo, nonostante qualche indizio social nelle scorse settimane e la grande amicizia che lo lega al fenomeno portoghese, non ha dato alcun segnale di addio e il Real Madrid è convinto di poterlo trattenere nella capitale.