In Spagna raccontano che il Barcellona prova a inserirsi tra la Juventus e Angel Di Maria. I bianconeri sono in attesa di una risposta del Fideo, che intanto è diventato l'ultima idea del club spagnolo: lo racconta il Mundo Deportivo, secondo il quale Di Maria sarebbe l'alternativa low cost se non dovessero riuscire a chiudere l'arrivo di Raphinha dal Leeds.