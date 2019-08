Secondo quanto riportato da AS, la Juventus ha offerto Paulo Dybala più 100 milioni di euro per acquistare Neymar. Il quotidiano iberico si sbilancia anche sulla situazione delle altre trattative: il Barcellona, a quanto pare, sarebbe fuori da tutto per via delle pretese di Leonardo, troppo alte rispetto a quanto offerto dai blaugrana. A quanto pare la dirigenza bianconera sarebbe disposta a coprire interamente l’ingaggio del calciatore brasiliano.