Ancora pochi giorni e Adrien Rabiot non sarà più ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese ha deciso di non rinnovare con il club vincitore delle ultime due Ligue 1. Così ora è caccia aperta tra i top team europei per arrivare al talentuoso transalpino. Secondo il Mundo Deportivo, in pole position ci sarebbe la Juventus. I bianconeri avrebbero scavalcato il Barcellona e starebbero lavorando per concludere la trattativa. La conferma arriva dallo stesso Rabiot che ha ammesso di aver parlato con la società campione d’Italia in carica. Dunque l’affare sarebbe possibile e si tratterebbe di limare gli ultimi dettagli. Per la Vecchia Signora si tratterebbe del secondo colpo a parametro zero.