Dalla Spagna rimbalza un nome, che suscita stupore, accostato alla Juventus nell’ambito dell’operazione Pjanic-Arthur con il Barcellona. Vista l’irremovibilità del centrocampista brasiliano sul suo futuro (vuole rimanere in balugrana), la dirigenza bianconera potrebbe virare un altro giocatore, un vero e proprio crack del calcio europeo. Il giocatore in questione è Ansu Fati, uno dei prospetti più rigogliosi nel panorama calcistico che alla Juventus non dispiacerebbe affatto. Classe 2002, ha già mostrato di possedere i crismi da predestinato, segnando in Champions League contro l'Inter da appena 17enne. Difficile che il Barcellona se ne privi, ma intanto la Juve ci prova. È quanto riporta fichajes.net.