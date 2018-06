La Juventus rimane sul mercato a caccia di un terzino sinistro, dopo l'infortunio di Spinazzola e la posizione di Alex Sandro sempre piuttosto in bilico. Secondo il Mundo Deportivo, i bianconeri sono in pole position per Lucas Digne, laterale ex Roma intenzionato a lasciare Barcellona per il poco minutaggio avuto che gli ha fatto perdere la convocazione ai Mondiali. Colpo possibile intorno ai 14 milioni.