Le parole disul futuro dipronunciate prima di Natale hanno aperto un fronte incredibile ed impensabile nel futuro del difensore olandese che potrebbe davvero lasciare laa fine stagione con diversi club interessati, con i bianconeri ancora alle prese con problemi economici e con unache si attiverà a partire dal 30 giugno.E proprio quella clausola rescissoria è stato l'oggetto di approfondimento del quotidiano spagnolo Sport cheche già due anni fa aveva provato ad acquistarlo, non trovando però l'intesa con l'Ajax., circa 50 milioni in più rispetto al valore di acquisto pattuito dalla Juventus con il club olandese.Va detto e ricordato che il Barcellona non sta attraversando un momento economico fantastico e i soldi spesi per Ferran Torres dovrebbero rappresentare un'eccezione.e che difficilmente potrebbe guadagnare in Catalogna dove è in atto una spending review del monte ingaggi.perché il costo del cartellino di De Ligt è già stato ammortato per oltre la metà della cifra versata all'Ajax e quindi garantirebbe una bella. Inoltre, in quanto al movimento fisico di denaro,. Anche in questo caso, un risparmio sugli esborsi di giugno che saranno gravati già da Chiesa e Locatelli e che lascia più margine ai bianconeri per un grande colpo in attacco (leggasi Vlahovic).