La Juventus cerca di piazzare contropartite sul piatto dorato per arrivare a Sergej Milinkovic Savic. Negli ultimi giorni la notizia: il club bianconero avrebbe trovato l'accordo con l'entourage del giocatore serbo. Ora dovrà convincere Lotito, affare tutt'altro che semplice. Per provare ad addolcire le pretese del patron biancoceleste la società bianconera è disposta a mettere sul piatto i cartellini di almeno un paio di giocatori.



MILINKOVIC JUVENTUS - Milinkovic piace a molte big d'Europa, come riporta Don Balon per portarlo via dalla Lazio servirà un'offerta tra 100 e 120 milioni. I bianconeri vorrebbero offrire Rugani e Spinazzola per provare ad abbassare la cifra cash. La Lazio non vuole svendere Milinkovic: su di lui rimane vigile il Real Madrid, che dovrà rifondare.