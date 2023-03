"I campioni sono ben accetti, all'inter non sarebbe meno grande del Barcellona". Con queste parole rilasciate stamattina Hakan Calhanoglu aveva provato a chiamare in nerazzurro l'ex-compagno al Milan, Franck Kessie.



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna, tuttavia, il centrocampista ivoriano non ascolterà la proposta del turco perché non vuole lasciare il Barcellona e, soprattutto, non vuole farlo ora che sta dimostrando di essere un giocatore valido per il gioco di Xavi.