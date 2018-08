Dalla Spagna rimbalzano nuove voci clamorose riguardo un nuovo tentativo last minute della Juve per Rafinha. I contatti delle scorse settimane con Mazinho, papà e agente, non sarebbero infatti riferiti al fratello Thiago Alcantara ma all'ex Inter. Rimane in ogni caso solo una suggestione, con il club bianconero ancora impegnato a sbloccare alcune trattative in uscita senza le quali non sarebbe possibile tentare il colpaccio, magari in prestito con obbligo di riscatto. Il contratto di Rafinha è in scadenza il 30 giugno 2020.