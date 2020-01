Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, la Juventus avrebbe messo Harry Kane in cima alla lista dei desideri come nuovo colpo alla Cristiano Ronaldo. Anzi, il nome del centravanti inglese sarebbe proprio quello del successore di CR7 alla Juventus: all'alba dei trentacinque anni del portoghese, la dirigenza starebbe cercando di tutelarsi. E Kane rappresenterebbe quel tipo di toop player: il Tottenham lo valuta non meno di 160 milioni di euro, ma i bianconeri hanno qualche pedina di scambio utile per ingolosire gli inglesi. Come Paulo Dybala, già vicino agli Spurs in estate.