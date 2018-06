La Juventus vuole Mateo Kovacic: il centrocampista croato è nel mirino di Marotta e Paratici da anni ma proprio in questa finestra estiva l’interesse si è fatto più concreto che mai. Secondo quanto scrive Don Balón, lasciare il Real Madrid e approdare a Torino sarebbe quasi una “liberazione” per il giocatore, che non è mai riuscito a diventare un titolare fisso dei Blancos.