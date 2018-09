Le parole di Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, sul futuro di Paulo Dybala hanno fatto discutere. Secondo Zamparini, a gennaio andrà via da Torino, con la Spagna come prima possibile destinazione. Don Balon dalla Spagna riprende le sue parole per un'ulteriore indiscrezione. La Juventus chiede 120 milioni di euro e, se il Barcellona si è tirato indietro per l'incompatibilità con Lionel Messi, il Real Madrid è pronto al colpo, per strapparlo ai bianconeri come fatto da questi ultimi con Cristiano Ronaldo in estate.