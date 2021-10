Lo scorso fine settimana si sono definitivamente chiuse le votazioni di giornalisti, capitani e allenatori per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021. In Spagna, Marca pubblica un'indiscrezione secondo la quale il vincitore sarebbe il polacco Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, che era il grande favorito dell'anno scorso prima che France Football decidesse di non assegnare il premio a causa del Covid.



Marca mostra una foto di una lista in cui ciascuno dei candidati è ordinato per posizione, rivelando il risultato finale. Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d'Oro con 627 voti, dietro di lui ci sarebbero Lionel Messi al secondo posto e Karim Benzema al terzo. Quarto l'ex romanista Salah mentre il primo degli italiani sarebbe Jorginho, quinto con 197 preferenze. Soltanto nono Cristiano Ronaldo, undicesimo 'Gigio' Donnarumma e tredicesimo Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia campione d'Europa.



Non è la prima volta che Marca svela un'indiscrezione relativa al Pallone d'Oro, visto che nel 2018 la testata spagnola pubblicò una lista secondo cui il vincitore era il croato Luka Modric, che poi effettivamente si aggiudicò il riconoscimento.