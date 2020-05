Lite tra Ronaldo e Benatia, risalente all'estate 2018. A svelarlo il portale spagnolo Don Diario. Il motivo? Ancora il discusso rigore causato dal marocchino nel ritorno dei quarti di Champions al Benabeu. "Per dare il rigore all'ultimo secondo deve essere una cosa chiara, ma non è la prima volta che in Champions si vedevano cose del genere col Real Madrid", dichiarava a Sky pochi giorni fa. La sua opinione era la stessa anche un anno e mezzo fa.



La conversazione è cresciuta di tono, con Ronaldo stanco di ascoltare attacchi al Real Madrid, accusato di vincere grazie agli aiuti degli arbitri - scrive il portale -. Ronaldo era convinto che quello fosse rigore e che la qualificazione fosse meritata da parte del Real, scrive il sito. Il portoghese non era disposto ad accettare gli attacchi alla sua ex squadra e per questo ne sarebbe nata una discussione con Benatia, ancora infuriato, mesi dopo, per il rigore concesso al Real.