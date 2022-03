Il quotidiano spagnolo As, nella sua versione online, critica pesantemente la scelta del selezionatore Luis Enrique di lasciare a casa Fabian Ruiz: il giocatore del Napoli ha segnato in questa stagione nove gol, a cui si aggiungono tre assist, numeri che nessun altro centrocampista spagnolo vanta. Una scelta che As definisce "difficile da capire", sottolineando come i numeri eleggano Ruiz terzo miglior calciatore spagnolo in assoluto.