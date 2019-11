Una bomba che avrebbe del clamoroso: Diego Armando Maradona di nuovo in Europa questa volta da allenatore. Stando a quanto riportato da Marca, ​Cristian Bragarnik, agente argentino che segue, tra gli altri, anche gli interessi del pibe de Oro, starebbe chiudendo le trattative per acquisire l'Elche, squadra di seconda divisione spagnola. Il quotidiano sportivo ha quindi consultato l'entourage dell'argentino che ha confermato la possibilità (non nell'immediato ma in futuro) di vedere el Diez sulla panchina spagnola.