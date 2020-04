Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, il ciclo di Marcelo al Real Madrid è finito e saluterà a fine stagione. La Juventus è l'opzione numero 1 per il brasiliano ma anche la Premier sembra un'ipotesi percorribile. La Casa Blanca ha già pronto il sostituto per la fascia sinistra: riabbraccerà Sergio Reguillon nella prossima stagione, attualmente in prestito a Siviglia.