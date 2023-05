Achraf Hakimi e Kylian Mbappé insieme al Real Madrid nel 2024. È questa la clamorosa notizia lanciata dal Mundo Deportivo: per l'ex Inter si tratterebbe di un ritorno nel club in cui è cresciuto. Secondo l'entourage del marocchino, i francesi potrebbero dare l'ok alla cessione dell'esterno di difesa per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.