Quale futuro per Gianluigi Donnarumma? Secondo Defensa Central, Mino Raiola, agente del portiere del Milan, in scadenza di contratto, ha contatto Psg, Manchester City e Real Madrid per capire se ci può essere un eventuale interesse in caso di non rinnovo coi rossoneri. Il Real ha già risposto che non è interessato, in quanto coperti con Courtois e Lunin.