Secondo ESPN, in questo momento sarebbe in netto vantaggio il Real Madrid nella corsa a Fabian Ruiz. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, infatti, i blancos avrebbero già incontrato alcuni esponenti del Napoli per dare il via alle trattative e guadagnare terreno su Barcellona e Manchester City (gli altri due club interessati al centrocampista spagnolo). Da parte di Florentino Perez sarebbe già pronto un assegno da 100 milioni di euro.