Dalla Spagna, attraverso Radio Onda Cero, arrivano aggiornamenti sul Paris Saint Germain che riguardano di riflesso anche la Juventus. Si riporta una fonte della federcalcio del Qatar secondo la quale il club della capitale francese sarebbe disposto a cedere Neymar, arrivato nella scorsa estate per 222 milioni di euro. Allo stesso modo ci sarebbe il vero su Mbappè, considerato inamovibile. Per il dopo Neymar il desiderio dell’allenatore Tuchel sarebbe il bianconero Pauloche la Juve però non considera cedibile.