Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, nonostante un contratto in scadenza 30 giugno 2024 questa sarà l'ultima stagione di Diego Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid. E su di lui ha messo gli occhi la Juventus in caso di addio ad Allegri, ma i bianconeri non sono da soli. Anche l'Inter, infatti, sta seguendo il grande ex da vicino per un possibile cambio con Inzaghi a fine stagione.