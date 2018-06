Mundo Deportivo in prima pagina torna a parlare delle strategie del Barcellona per quanto riguarda il mercato dopo il no di Antoine Griezmann. I blaugrana hanno deciso di migliorare la rosa con più acquisti e per il centrocampo, il nome più gettonato è quello di Miralem Pjanic, giocatore della Juventus seguito da tempo con attenzione dal club del presidente Bartomeu.